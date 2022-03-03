Российская армия попала в школы и дома в Чернигове: по меньшей мере девять погибших

Российская армия попала в школы и дома в Чернигове: по меньшей мере девять погибших

На месте работают спасатели.

Российская армия в четверг, 3 марта, атаковала две школы в Чернигове.

Об этом сообщил глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус. Пострадали две школы в районе Старой Подусовки и частные дома.

В настоящее время на месте работают спасатели. По информации ГСЧС, предварительно девять погибших и четверо травмированы.