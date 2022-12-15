Российская армия потеряла почти 600 военных в сутки — Генштаб

ВСУ ликвидировали 590 оккупантов и уничтожили 12 артиллерийских систем врага в сутки.

Российские войска потеряли около 590 человек личного состава в сутки. Общие боевые потери России украинское командование оценивает в 96 590 военных.

Об этом сегодня, 15 декабря, сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Кроме того, штаб обновил данные об общих потерях российской военной техники:

2 975 танков (+5 за последние сутки)

5 946 боевых бронированных машин (+9)

1 943 артиллерийские системы (+12)

406 реактивных систем залпового огня (+2)

211 средств противовоздушной обороны

281 самолет

264 вертолета

1 644 беспилотника оперативно-тактического уровня (+27)

592 крылатые ракеты

16 кораблей

4 563 автомобилей и автоцистерн (+1)

172 единицы специальной техники (+1)

Ранее Генштаб сообщил, что армия Российской Федерации пытается наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Оккупанты также пытаются улучшить тактическое положение на Купянском, Лиманском и Запорожском направлениях. За минувшие сутки ВСУ отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Верхнекаменное, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Веселое и Марьинка Донецкой области.

Зеленский на 3 декабря: война, церковь, энергетика

Читайте также: