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Российская армия потеряла почти 600 военных в сутки — Генштаб

Российская армия потеряла почти 600 военных в сутки — Генштаб

Фото: Associated Press

ВСУ ликвидировали 590 оккупантов и уничтожили 12 артиллерийских систем врага в сутки.

Российские войска потеряли около 590 человек личного состава в сутки. Общие боевые потери России украинское командование оценивает в 96 590 военных.

Об этом сегодня, 15 декабря, сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Кроме того, штаб обновил данные об общих потерях российской военной техники:

  • 2 975 танков (+5 за последние сутки)
  • 5 946 боевых бронированных машин (+9)
  • 1 943 артиллерийские системы (+12)
  • 406 реактивных систем залпового огня (+2)
  • 211 средств противовоздушной обороны
  • 281 самолет
  • 264 вертолета
  • 1 644 беспилотника оперативно-тактического уровня (+27)
  • 592 крылатые ракеты
  • 16 кораблей
  • 4 563 автомобилей и автоцистерн (+1)
  • 172 единицы специальной техники (+1)

Ранее Генштаб сообщил, что армия Российской Федерации пытается наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Оккупанты также пытаются улучшить тактическое положение на Купянском, Лиманском и Запорожском направлениях. За минувшие сутки ВСУ отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Верхнекаменное, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Веселое и Марьинка Донецкой области.

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