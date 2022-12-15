Российская армия потеряла почти 600 военных в сутки — Генштаб

ВСУ ликвидировали 590 оккупантов и уничтожили 12 артиллерийских систем врага в сутки.
Российские войска потеряли около 590 человек личного состава в сутки. Общие боевые потери России украинское командование оценивает в 96 590 военных.
Об этом сегодня, 15 декабря, сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Кроме того, штаб обновил данные об общих потерях российской военной техники:
- 2 975 танков (+5 за последние сутки)
- 5 946 боевых бронированных машин (+9)
- 1 943 артиллерийские системы (+12)
- 406 реактивных систем залпового огня (+2)
- 211 средств противовоздушной обороны
- 281 самолет
- 264 вертолета
- 1 644 беспилотника оперативно-тактического уровня (+27)
- 592 крылатые ракеты
- 16 кораблей
- 4 563 автомобилей и автоцистерн (+1)
- 172 единицы специальной техники (+1)
Ранее Генштаб сообщил, что армия Российской Федерации пытается наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Оккупанты также пытаются улучшить тактическое положение на Купянском, Лиманском и Запорожском направлениях. За минувшие сутки ВСУ отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Верхнекаменное, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Веселое и Марьинка Донецкой области.
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