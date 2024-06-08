Российская армия потеряла сотни танков и БМП из-за одной ошибки — эксперт BILD

Из-за ошибки танкистов – открытый люк – российская армия потеряла сотни танков, бронетранспортеров (БТР) и боевых машин пехоты (БМП).

Об этом сообщил эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке, проанализировавший запись уничтожения в Украине российского "танка-черепахи" на базе Т-72.

Как видно на видео, российский танк взорвался на мини и остановился, экипаж и десант покинули его. Даже после этого, по мнению Репке, уничтожить такой "мобильный гараж" практически невозможно, но при выходе из танка механик-водитель оставил открытым небольшой люк под стволом. Туда залетел небольшой украинский дрон-камикадзе и разразился внутри. Если бы крышку люка засунули, этого не случилось бы.

По словам эксперта, эта запись не единичная. Уничтожение российской бронетехники таким образом происходит практически каждый день. Жертвами открытых люков стали сотни танков, БТР и БМП.

Эксперт BILD предполагает, что российские танкисты в панике сбегают из попавших на мины машин, поэтому не думают о закрытии люка.

Напомним, командир роты ТрО, ветеран войны в Абхазии Игорь Мазур на псевдо "Тополь" рассказал о ситуации на фронте и будущем РФ.

Читайте также ведущие новости дня:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.