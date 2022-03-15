Российская армия потеряла в Украине убитыми больше, чем за две войны в Чечне — Зеленский

Российская армия потеряла в Украине убитыми больше, чем за две войны в Чечне — Зеленский

Россияне уже потеряли более 12 тысяч своих военных в войне.

Российская армия продолжает нести в Украине большие потери. На украинской земле погибло уже больше российских военных, чем в двух войнах в Чечне.

Об этом ночью 15 марта в видеообращении сказал президент Украины Владимир Зеленский.

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"Наши храбрые защитники продолжают наносить российским войскам сокрушительные потери. Уже скоро количество сбитых вертолётов России достигнет сотни единиц. Боевых самолетов они потеряли уже 80. Сотни танков, тысячи единиц другой техники. За 19 дней российская армия потеряла в Украине убитыми больше, чем за две кровавые и многолетние войны в Чечне. Ради чего?", — отметил Зеленский.

Президент Украины также рассказал, что российские захватчики сейчас растеряны, ведь не ожидали такого упорного сопротивления украинцев.

ТСН.ua

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