Российская армия повредила магистральный газопровод Донецк-Мариуполь

Без газоснабжения может остаться несколько населенных пунктов.

Российские оккупанты повредили магистральный газопровод Донецк-Мариуполь.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

По его словам, населенные пункты от Угледара до Бердянска вскоре останутся без газа. По его словам, давление в газопроводе снижается. Поэтому топлива хватит примерно на три часа.

"Чтобы устранить неконтролируемую утечку природного газа, специалисты Краматорского ЛПУМГ ООО "Оператор ГТС Украины" перекрыли крановый узел на указанном газопроводе в районе Угледара", — сообщил Кириленко.