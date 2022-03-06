Российская армия при обстреле уничтожила хлебзавод в Лебедине: начато расследование

Российская армия при обстреле уничтожила хлебзавод в Лебедине: начато расследование

Дело было открыто по факту нарушения законов и обычаев войны.

Прокуратура Сумской области начала досудебное расследование по факту обстрела армией РФ города Лебедин.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

В субботу, 5 марта, российская армия нанесла авиационный удар по объектам инфраструктуры в Лебедине. Отмечается, что РФ применила средства ведения войны, запрещенные международным правом.

В результате обстрела разрушено здание бывшего автопарка, повреждены автомобили, АЗС и частные дома, разрушено здание.

Отметим, что досудебное расследование ведется по факту нарушения законов и обычаев войны.