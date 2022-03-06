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Российская армия при обстреле уничтожила хлебзавод в Лебедине: начато расследование

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Российская армия при обстреле уничтожила хлебзавод в Лебедине: начато расследование

Сергей Гайдай

Дело было открыто по факту нарушения законов и обычаев войны.

Прокуратура Сумской области начала досудебное расследование по факту обстрела армией РФ города Лебедин.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

В субботу, 5 марта, российская армия нанесла авиационный удар по объектам инфраструктуры в Лебедине. Отмечается, что РФ применила средства ведения войны, запрещенные международным правом.

В результате обстрела разрушено здание бывшего автопарка, повреждены автомобили, АЗС и частные дома, разрушено здание.

Отметим, что досудебное расследование ведется по факту нарушения законов и обычаев войны.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков ‒ 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.,
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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