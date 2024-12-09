Российская армия приближается к Покровску "не с позиции силы" — Forbes

Российские войска якобы намерены окружить и отрезать Покровск, а не атаковать его напрямую, отмечает аналитик Forbes Дэвид Акс.

Россия прилагает значительные усилия, чтобы полностью захватить украинский Донбасс, и одним из основных препятствий на этом пути для нее является город Покровск.

Об этом пишет Forbes.

Как отмечает аналитик издания Дэвид Акс, в последние недели части 90-й гвардейской танковой дивизии российской армии продвинулись через село Желтое к близлежащей Новопустынке, создав узкое многокилометровое выступление в украинской линии обороны, в результате чего российский авангард оказался всего в пяти милях.

"Если россияне намерены окружить и отрезать Покровск, а не атаковать его напрямую – а есть множество доказательств того, что план именно такой, – то недавнее продвижение имеет ключевое значение. Следующим логичным шагом 90-й гвардейской танковой дивизии и соседних подразделений будет расширение выступления за счет захвата Новотроицкая и еще дальше на юг Украинки", – пишет аналитик.

Кроме того, это расширение выступа грозит линиям поставок украинских войск в районе населенных пунктов Заря и Солнцевка, к югу от выступления.

Однако неясно, есть ли у россиян ресурсы, чтобы совершить этот маневр, пишет аналитик. Их лучшие войска и техника заняты борьбой с украинским вторжением в Курскую область и несут ужасающие потери, поэтому у россиян мало резервов вокруг Покровска.

"Россияне подходят к городу не с позиции большой силы", – отметил Дэвид Акс.

Так, ежемесячные многотысячные утраты российских войск и техники превосходят ресурсы мобилизации Кремля, а запасы современных танков и боевых машин в России подходят к концу, что вынуждает их использовать для наступления неподходящую технику – пикапы и фургоны.

"Ситуация в Сирии заставила Россию перебросить тысячи российских военнослужащих и значительное количество современной техники на базы вдоль сирийского побережья и поставила президента России Владимира Путина в неловкое положение как раз в тот момент, когда Путин должен был проектировать силу и уверенность на войска, готовящиеся к наступлению на Покровск", – отметил аналитик.

Ранее сообщалось, сейчас российские оккупнаты продвигаются к Покровску вдоль железной дороги.

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