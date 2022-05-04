Российская армия применяет против Украины запретное и экспериментальное оружие - Маляр

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Россия во время войны с Украиной не ограничивается вооружением, которое разрешено международным правом.

Она сообщила, что российские военные используют в Украине немало запрещенного и даже экспериментального оружия, еще находящегося в процессе разработки.

Об этом заместитель министра обороны рассказала телеведущим телеканала Украина 24 Евгению Киселеву и Виолетте Логуновой в эфире проекта FREEDOM.

"Идут очень горячие бои, оборона очень мощная, но и нападение со стороны Российской Федерации и агрессия достаточно сильная. Россия использует широкий спектр оружия, они уже давно вышли за рамки того списка, который разрешен международным правом для использования в агрессии, или простым языком, это война.

И сегодня они используют и ракетные удары, и бомбовые удары, и разнообразное запрещенное оружие, даже экспериментальное. То есть россияне в этой войне даже позволяют себе ставить эксперименты с тем оружием, которое они разрабатывают", - сказала Маляр.

Напомним, вечером 4 мая почти по всей Украине объявили воздушную тревогу и ряд населенных пунктов получили ракетные удары. В частности, несколько взрывов прогремели в Днепре. Кроме того, о взрывах в городе сообщили и власти Николаева.

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