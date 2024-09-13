Российская армия продолжает контратаковать на Курщине: в ISW оценили успехи

В России заявили, что отбили 10 населенных пунктов, однако у аналитиков нет визуального подтверждения этого.

Российские войска продолжали контратаковать по всему украинскому выступлению в Курской области 12 сентября. Они добились лишь незначительных успехов, вероятно, из-за продолжения наступательных операций ВСУ и оборонных контратак в этом районе.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Геолокационные кадры за 12 сентября указывают на то, что российские войска незначительно продвигались к западу от Вишневки (юго-западнее Коренево) и в северном Краснооктябрьском (юго-западнее Коренево).

Минобороны РФ заявило, что российские силы отбили 10 населенных пунктов к югу и юго-западу от Коренево после начала контратак в ночь на 11 сентября. Речь идет об Апанасовке, Бяхово, Вишневке, Викторовке, Внезапном, Гордеевке, Краснооктябрьском, Обуховке, Снагости, 10-м Октябре.

Все эти населенные пункты расположены в пределах заявленного лимита продвижения россиян. У ISW еще нет визуального подтверждения того, что российские войска отбили любой из этих населенных пунктов, за исключением частей Снагости и Краснооктябрьского.

Российские военные блогеры утверждали, что их армия продолжала продвигаться к юго-востоку от Коренево и к северо-востоку от Снагости (юго-западнее Коренево). Однако аналитики не нашли визуального подтверждения этих заявлений.

Силы обороны Украины продолжали контратаку на участках, где противник начал контратаки. Они также провели дополнительные атаки за пределами выступления, достигнув Глушковского района (к западу от Кореновского района). Геолокационные кадры за 12 сентября демонстрируют, что украинская пехота продвинулась через границу к юго-западному Теткино (примерно 40 км юго-западнее нынешнего украинского выступления в Курской области).

Дополнительные кадры с геолокацией за 12 сентября показывают, как украинская бронетехника и пехота без противодействия обходят российские противотанковые препятствия "зубы дракона" на границе юго-западнее поселка Новый Путь (юго-западнее Глушково). Это свидетельствует о том, что украинские войска продвинулись в этом районе, и что россияне не были готовы использовать препятствия для отражения трансграничных атак.

Российские источники утверждали, что ВСУ продолжали штурмы вблизи Нового Пути, Медвежьего (юго-восточнее Глушково), Снагости, Ольговки (восточнее Коренево) и Фанасеевки (юго-восточнее Суджи).

Российские войска продвинулись в районах Курщины, которые украинские силы еще не полностью контролировали и не пытались контролировать. Армия РФ, вероятно, столкнется с большими трудностями, когда будет контратаковать дальше в районах выступления, где у украинских войск есть контроль.

Сообщается, что 12 сентября украинский удар с HIMARS повредил временный понтонный мост через реку Сейм и нанес урон группе находившихся поблизости российских войск. В тот же день украинские военные, управляющие дронами, опубликовали кадры, где видно, как кассетные боеприпасы ракеты HIMARS поражают группу российской пехоты на берегу реки Сейм в неопределенном районе Курской области.

Украинские силы заявили, что противник готовится к штурму их позиций в этом районе.

Напомним, по информации Forbes, президент РФ Владимир Путин приказал своей армии выбить украинские войска из Курской области до 1 октября.

Читайте также: