Российская армия продолжает продвигаться в Курской области: детали от ISW

Сообщается, что россияне якобы захватили один из населенных пунктов.

Российские войска недавно продвинулись к украинскому выступлению в Курской области на фоне сражений в этом районе 21 января.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Геолокационные кадры за 20 января показывают, что российские войска недавно продвинулись к западной окраине Викторовки и к юго-западу и северо-западу от Никольского во время механизированного штурма. Одна из украинских бригад, отражавшая этот штурм, сообщила, что были уничтожены три танка и семь БМП.

В свою очередь, российские милблогеры утверждали, что подразделения 810-й отдельной морской пехотной бригады продвинулись к Гуеву с севера, а подразделения 83-й отдельной воздушно-десантной (ВДВ) бригады полностью захватили Николаев. Однако в ISW не нашли подтверждения этих утверждений.

Аналитики отмечают, что один российский милблогер утверждал, что нынешняя теплая погода и ожидаемый снег и дождь в Курской области не способствуют большим наступательным операциям.

Кроме того, 21 января российское оппозиционное издание Mobilization News сообщило, что российские власти сейчас разыскивают троих военнослужащих Северной Кореи, убивших пятерых российских солдат 810-й отдельной морской пехотной бригады вблизи Великого Солдатского.

Напомним, также в ISW сообщили, какую территорию удалось вернуть армии РФ в Курщине. Оценка ISW на основе доступных данных из открытых источников заключается в том, что российские войска вернули около 50% украинского выступления.

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