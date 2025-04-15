Армия РФ. / © Associated Press

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Армия РФ недавно продвинулась в Курской области на фоне продолженных усилий вытеснить ВСУ с оставшихся их позиций в этом районе. В Белгородской области шли бои.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны ( ISW ).

Геолокационные кадры за 13 апреля показывают, что российские войска недавно продвинулись юго-западнее Гуева.

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В свою очередь, российские милблогеры утверждали, что силы РФ продвинулись к северу от Гуево и вытесняют украинские силы из монастыря Святого Николая к северо-востоку от Горналя. Впрочем, американские специалисты не могут подтвердить эти заявления.

Отмечается, что бои продолжались у Горналя и Олешни. Кроме того, российские милблогеры утверждали, что украинские силы удерживают позиции в Горнальном и Олешне.

Российский источник утверждает, что 11 апреля украинские войска нанесли успешный удар с HIMARS по передовому командному пункту российского 30-го мотострелкового полка в Гуево, ранив командира полка и убив заместителя командира полка и взвода связи. Российский источник утверждает, что ранее ВСУ наносили удары с беспилотников и ракет по командному пункту. Впрочем, военное командование РФ "не прилагало никаких усилий" для перемещения или сокрытия командного пункта.

Кроме того, 13 апреля украинский источник сообщил, что истребитель МиГ-29 нанес удар по боевому вооружению AASM Hammer по позициям россиян в Теткино, юго-западнее города Курск. Также Вооруженные силы беспилотных систем ВСУ 14 апреля сообщили, что нанесли удар по российскому зенитно-ракетному комплексу малой дальности "Стелла-10" в Курской области.

Кроме того, в ISW отмечают, что на северо-западе Белгородской области продолжались бои, но российские войска не подтвердили наступление. Бои продолжались в Поповке и Демидовке.

Как сообщалось, а рмия РФ стремится вытеснить ВСУ из Курской области. до 9 мая. Жалеть сил и средств на этом направлении российское военное командование не будет.

Дата публикации 21:18, 13.04.25 Количество просмотров 16 Удар по Сумах — это подготовка к наступлению?! Эксклюзив! Что происходит на границе с РФ?!