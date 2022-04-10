"Российская армия продолжает "воевать" с гражданским населением, потому что на фронте побед нет" — Синегубов

"Российская армия продолжает "воевать" с гражданским населением, потому что на фронте побед нет" — Синегубов

Оккупанты обстреливают Харьков.

За минувшие сутки российские оккупанты66 раз обстреляли Харьков, в результате чего девять человек получили ранения.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"За минувшие сутки российские войска нанесли около 66 артиллерийских, минометных ударов по районам Салтовки, Пятихаток, Алексеевки, ХТЗ, центр города. В результате обстрелов, к сожалению, 9 пострадавших", — сказал глава ХОВА.

Также обстрелы потерпели Дергачи и район.

"Два человека погибли, есть пострадавшие. Как видим, российская армия продолжает "воевать" с гражданским населением, потому что на фронте побед не имеет", — добавил Синегубов.

Ранее стало известно, что на спутниковых снимках, собранных и проанализированных компанией Maxar Technologies, видно, как военная колонна протяженностью 12 км движется к югу через город Большой Бурлук на востоке Украины.