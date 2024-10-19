Российская армия продвигается дальше в Курской области: детали от ISW

Российские войска продолжают продвигаться на фронте. В частности, на территории Курской области.

Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

Геолокационные кадры от 18 октября свидетельствуют о том, что войска РФ продвинулись в полях к западу от Малой Локни (к северу от Суджи). Это произошло во время механизированной атаки численностью примерно во взводе.

Также так называемые российские "военкоры" утверждают, что войска страны-агрессорки сформировали тактические полокружения войск ВСУ в районе Любимовки и Толстого Луга. Также, по их утверждениям, украинские войска отходят от Зеленого Пути и Плехово. Кроме того, россияне могли захватить Плехово.

Тем временем российские блоггеры заявляют, что якобы армия РФ продвинулась в районе Зеленого Пути и Дарьино; возле Кременного и в Ольговке; в Черкасском Поречном, Михайловке и Мартыновке; возле Малой Локни, Агронома, а также возле Плехово и Фанасеевки.

Впрочем, аналитики ISW заявляют, что пока они не обнаружили визуального подтверждения этих российских заявлений.

По их данным, 18 октября бои продолжались в Глушковском районе к западу от главного украинского выступления в Курской области возле Нового Пути (юго-западнее Глушкова). Однако никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Напомним, военный эксперт Роман Свитан рассказал о тактике россиян в Курщине. В регионе сейчас проходят маневровые бои. Больше всего страдает пехота врага, которая оказывается под ударами ВСУ.

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