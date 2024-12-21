Российская армия продвигается дальше в Курской области: детали от ISW

Российские военные недавно продвинулись в рамках украинского выступления в Курской области. В регионе продолжаются боевые действия.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Геолокационные кадры за 18 декабря показывают, как украинские силы наносят удары по северокорейским позициям под российским командованием к западу от Малой Локни. В ISW считают: это указывает на то, что российские силы недавно продвинулись к западу от Малой Локни. Также один так называемый российский "блогер" утверждал, что войска России продвинулись юго-восточнее Суджи в районе Черкасской Конопельки. Впрочем, в ISW не нашли подтверждения этого утверждения.

20 декабря российский "милблогер" заявил, что в районе Малой Локни действует экипаж 34-й отдельной мотострелковой бригады. В ISW наблюдала за сообщениями на 12 декабря о том, что подразделения 34-й российской мотострелковой бригады действуют вблизи Великой Новоселки, и в течение 2024 года наблюдала сообщения о том, что подразделения этой бригады действуют в районе Великой Новоселки.

Аналитики также вспоминают заявление спикера Пентагона генерал-майора Патрика Райдера о том, что, по оценкам США, в Курской области были убиты и ранены "несколько сотен" северокорейских военнослужащих. Также ГУР заявило, что силы КНДР действуют к югу от Суджи – в районе Плехового, к востоку от Суджи – в районе Русской Конопельки и к юго-востоку от Суджи – в районе Уланок.

Российские милблогеры утверждали, что украинские войска нанесли удар по Рыльску Курской области 20 декабря ракетами ATACMS. Хотя и.о. губернатора Курской области Александр Хинштейн утверждал, что российские войска сбили несколько ракет ХИМАРС вблизи Рильска.

Как сообщалось, очередной партии солдат КНДР в Курщине не хватает боеприпасов к ручным противотанковым гранатометам. В то же время россияне выдали им бронежилеты, каски и стрелковое вооружение.

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