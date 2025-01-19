Российская армия продвигается в Курской области: ISW о ситуации на территории РФ

Во время боев 18 января российские войска продвинулись к украинскому выступлению в Курской области.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Геолокационные кадры за 18 января показывают, что военные РФ недавно продвинулись к западу от Малой Локни. Этот населенный рункт расположен недалеко от города Суджа.

Так называемый российский милблогер заявил, что частые туманные погодные условия в Курской области ограничивают способность как российских, так и украинских сил проводить воздушную разведку и удары беспилотниками. полка воздушно-десантных войск.

Аналитики отмечают, что 18 января источники российских оппозиционных СМИ сообщили, что перемещенные жители приграничных районов Курской области продолжили протесты в городе Курске, призывая российские власти выдавать сертификаты на жилье.

В свою очередь, губернатор Курской области Александр Хинштейн пообещал провести встречу с протестующими в течение недели с 19 по 25 января, чтобы обсудить жалобы населения.

Напомним, накануне в ISW сообщили, какую территорию удалось вернуть армии РФ в Курщине. Оценка ISW на основе доступных данных из открытых источников заключается в том, что российские войска вернули себе около 50% украинского выступления.

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