Российская армия продвигается в Украине: в Белом доме назвали виновного

По информации Белого дома, оккупанты продвигаются к западу от Авдеевки.

Из-за промедления Конгресса США по вопросу помощи Украине российская армия оказалась "в выгодном положении" и продвигается сейчас вперед.

Об этом на брифинге рассказал представитель Белого дома Джон Кирби.

"Ибо он знает, что США сейчас не в состоянии предоставить Украине значительный объем помощи. Следовательно, он (Путин – ред.) пользуется происходящим в Капитолии. И дисфункция нашей собственной системы дает ему возможность разместить свои позиции в более выгодном положении", – считает Кирби.

По его информации, оккупанты продвигаются к западу от Авдеевки, а ВСУ все сложнее удерживать фронт на фоне отсутствия помощи США.

"Так что нам уже давно пора решить это дополнение по национальной безопасности, давно пора начать пополнять украинские подразделения, чтобы они могли лучше защищаться", — подчеркнул он.

Напомним, по мнению военного эксперта Валентина Бадрака, Украине не удалось выбить россиян в Крым из-за "стратегической ошибки Байдена".

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