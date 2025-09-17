ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
623
Время на прочтение
1 мин

Российская армия продвинулась в Купянске и поблизости (карта)

По данным Deep State, оккупанты продвинулись сразу в нескольких местах на Купянском направлении.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Российские военные

Российские военные / © Associated Press

Российские войска продвинулась в Купянске Харьковской области и вблизи еще двух населенных пунктов.

Об этом сообщили аналитики проекта Deep State.

«Враг продвинулся в Купянске, вблизи Голубовки и Новоивановки», — указано в сообщении.

В Deep State также обновили карту боевых действий, на которой зафиксированы новые продвижения врага.

Карта боевых действий в районе Купянска / © Deepstatemap

Карта боевых действий в районе Купянска / © Deepstatemap

Напомним, 13 сентября Генштаб ВСУ сообщил, что ситуация в Купянске и окрестностях остается под контролем защитников Украины, несмотря на попытки россиян накапливать силы. ВСУ контролируют выход из трубопровода, который враг использовал для переброски личного состава. Три из четырех ниток трубопровода уже повреждены, и оккупанты не могут ими воспользоваться.

Командир полка «Ахиллес» Юрий Федоренко отметил, что даже несмотря на активные попытки, Россия не сможет быстро оккупировать Купянск, украинские Силы обороны эффективно удерживают город. Основная угроза сейчас — вражеские диверсионно-разведывательные группы. Их цели — политическая пропаганда (установка флага для видео) и разведка (сбор данных об украинской логистике).

Дата публикации
Количество просмотров
623
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie