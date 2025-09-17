Российская армия продвинулась в Купянске и поблизости (карта)

Российские военные / © Associated Press

Российские войска продвинулась в Купянске Харьковской области и вблизи еще двух населенных пунктов.

Об этом сообщили аналитики проекта Deep State.

«Враг продвинулся в Купянске, вблизи Голубовки и Новоивановки», — указано в сообщении.

В Deep State также обновили карту боевых действий, на которой зафиксированы новые продвижения врага.

Карта боевых действий в районе Купянска / © Deepstatemap

Напомним, 13 сентября Генштаб ВСУ сообщил, что ситуация в Купянске и окрестностях остается под контролем защитников Украины, несмотря на попытки россиян накапливать силы. ВСУ контролируют выход из трубопровода, который враг использовал для переброски личного состава. Три из четырех ниток трубопровода уже повреждены, и оккупанты не могут ими воспользоваться.

Командир полка «Ахиллес» Юрий Федоренко отметил, что даже несмотря на активные попытки, Россия не сможет быстро оккупировать Купянск, украинские Силы обороны эффективно удерживают город. Основная угроза сейчас — вражеские диверсионно-разведывательные группы. Их цели — политическая пропаганда (установка флага для видео) и разведка (сбор данных об украинской логистике).