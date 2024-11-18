Российская армия продвинулась на Харьковщине и Донетчине: что захватил враг

Вражеские войска захватили Колесниковку и Новую Ильинку. Украинские бойцы постепенно отходят от северного берега Кураховского водохранилища.

Российские войска продвинулись под Купянском на Харьковщине, под Часов Яром, Кураховым и Угледаром Донецкой области.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Курская операция

Оккупанты продолжали наступление на главном "украинском плацдарме" в Курской области, но продвижений не было.

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В Минобороны РФ заявили, что захватчики якобы успешно окружили украинских военных в районе леса Ольговка (восточнее Коренево) и нанесли удар по защитникам, пытавшимся вырваться из окружения.

В то же время российский "военкор" заявил, что армия РФ недавно продвинулась вблизи Кремяного, Дарьино, Новоивановки, в районе Куриловки и Плехово. Однако аналитики не нашли подтверждения этих заявлений.

Боевые действия в Харьковской области

В Харьковской области российские войска продолжали атаки возле Стрелечой, Волчанска и Старицы, но не продвинулись.

Оккупанты продвинулись к югу от Купянска.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что вражеские войска захватили Колесниковку и контролируют территорию около 3-3,5 км вдоль восточного берега реки Оскол.

Захватчики продолжали наступать возле Песчаного, Колесниковки, Кругляковки, Загрызового, Копанки, Надежды, Твердохлебово, Грековки, Чернещины, Макеевки и под Тернами.

Ситуация на фронте в Донецкой области

Российская армия продолжала ограниченные наземные атаки на Северском направлении в районе Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки, но продвижения не зафиксированы.

В то же время вражеские силы продвинулись к юго-востоку от Часов Яра.

Геолокационные кадры указывают на то, что россияне продвинулись и сравняли часть линии фронта юго-западнее Андреевки.

Захватчики продолжали наземные атаки вблизи Торецка и Щербиновки, но продвижений не было. Атаковал враг и в районе Миролюбовки и Луча, возле Лысовки, Крутого Яра, в районе Юровки, Петровки, Пустынки и Новоалексеевки.

Геолокационные кадры указывают на то, что оккупанты продвинулись к северной окраине Курахово, на северный берег Кураховского водохранилища и, вероятно, захватили Новую Ильинку.

Машовец заявил, что Силы обороны Украины постепенно отходят от северного берега Кураховского водохранилища. Он отметил, что темп врага к югу от Курахово замедлился.

Российская армия недавно продвинулась северо-западнее Угледара, а именно к югу от Константинопольского вдоль шоссе O-0510.

Российские войска продолжали штурмы в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей в районе Новодаровки и Ровнополя, однако продвижений у врага не было.

Южный фронт

Ни украинские, ни российские источники Института изучения войны не сообщали о боевых действиях на востоке Запорожской области 17 ноября. В то же время, на западе Запорожской области продолжались ограниченные боевые действия, подтвержденных изменений линии фронта не было.

Захватчики продолжали ограниченные атаки на Днепровском направлении на левобережье Херсонской области, но не продвинулись.

Российский "военкор" заявил, что украинские войска утром 17 ноября совершили рейд морских дронов вблизи газовых месторождений в Черном море к западу от оккупированного Крыма. В свою очередь в Минобороны РФ утверждали о якобы сбитии четырех украинских морских дронов в Черном море.

Напомним, по данным аналитиков Deep State, за прошедшие сутки враг продвинулся в районе Часов Яра, в Берестках, Дальнем и возле Вознесенки.

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