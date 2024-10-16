Российская армия продвинулась под Купянском и на Донетчине: отчет ISW

Россияне утверждают, что их армия продвинулась в районе границ Донецкой и Запорожской областей, но аналитики не обнаружили соответствующих визуальных доказательств.

Российские войска в течение 14-15 октября продвинулись к юго-востоку от Купянска, у Торецка и к юго-востоку от Покровска. Оккупанты также наступали в районе Часова Яра и Курахово.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

На фоне продолжающихся наступательных операций российские оккупанты продвинулись к юго-востоку от Купянска, вдоль линии Купянск – Сватово – Кременная 14 и 15 октября. Геолокационные кадры за 15 октября свидетельствуют о том, что враг недавно продвинулся к юго-восточной части Колесниковки (юго-восточнее Купянска).

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Российские войска также продолжили атаки северо-восточнее Купянска в районе Синьковки, Кучеровки, Первомайского и Голубовки; восточнее Купянска в районе Петропавловки; юго-восточнее Купянска в районе Лозовой, Новоосиново, Песчаного, Глушковки, Кругляковки, Колесниковки, Степной Новоселовки и в направлении Грушевки; к западу от Сватово в районе Вишневого; юго-западнее Сватово в районе Новоегоровки, Макеевки, Новолюбовки, Грековки, Ямполевки и Невского; к западу от Кременной в районе Торского, Тернов и Заречного.

Российская армия 15 октября продолжила наступательные операции к востоку от Северска в районе Верхнекаменского, однако подтвержденные изменения линии фронта не зафиксированы.

Захватчики также 15 октября продолжили наступательные операции в районе Часова Яра. Там тоже не было подтвержденных изменений линии фронта.

Оккупанты недавно продвинулись возле Торецка. Геолокационные кадры за 14 октября демонстрируют, что россияне продвинулись к западу от Нью-Йорка (южнее Торецка). Российские блогеры утверждают, что захватчики также продвинулись в Торецке, но аналитики не подтвердили это заявление.

Российские войска недавно продвинулись к юго-востоку от Покровска. Геолокационные кадры за 15 октября указывают на то, что враг недавно продвинулся в западном Красном Яру (юго-восточнее Покровска).

Российские блогеры утверждали, что их войска, действующие юго-восточнее Покровска, вошли на Селидовский завод железобетонных изделий на самой восточной окраине Селидово, продвинулись к окрестностям Лисовки и на 800 м возле Цукурино. Но ISW не нашел визуальных доказательств этих заявлений.

Оккупанты 14 и 15 октября провели наступления к востоку от Курахово в районе Максимильяновки и Георгиевки, однако не достигли подтвержденных успехов.

Российская армия 14 и 15 октября атаковала юго-западнее Донецка в районе Угледара, но не достигла подтвержденных территориальных успехов. Захватчики продолжили наступательные операции к северо-востоку от Угледара в районе Константиновки, Антоновки, Екатериновки и Водяного, а также северо-западнее Угледара в районе Богоявленки.

Как утверждают российские источники, 14 и 15 октября армия РФ продвинулась в районе границы Донецкой и Запорожской областей, но аналитики не обнаружили визуальных доказательств, подтверждающих эти заявления.

Напомним, аналитики Deep State сообщили, что российские войска оккупировали Островское и продвинулись у Левадного, Цукурино и в Торецке.

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