Российская армия продвинулась в Курской области: карта ISW

Украинские источники сообщили, что в неустановленную дату ВСУ отразили механизированную атаку врага размером во взвод, вероятно, вблизи Дарьино.
Российские войска продвинулись в Курской области в районе главного "украинского плацдарма". Оккупанты используют широкий спектр техники как современной, так и советской эпохи.
Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).
Опубликованные 10 декабря геолокационные кадры показывают, что российская армия продвинулась в южной части Дарьино в Курской области.
Российские "военкоры" продолжали утверждать, что их войска 10 декабря захватили Плехово и близлежащую лесную зону, а также Новоивановку.
Один из российских блогеров утверждал, что оккупанты продвинулись вблизи Малой Локни и отразили две контратаки украинских войск в этом районе.
Украинские источники сообщили, что в неустановленную дату Силы обороны отразили механизированную атаку врага размером во взвод, вероятно, вблизи Дарьино.
Российский "военкор" заявлял, что армия РФ атаковала к востоку возле Камышевки (к северу от Суджи) и в направлении Гуево (южнее Суджи).
Российские источники Института изучения войны утверждали, что бои продолжались у Погребков, Дарьино, Николаево-Дарьино и Гуево.
Командир украинской роты, действовавший на Курском направлении, сообщил, что оккупанты используют там широкий спектр техники как современной, включая основные боевые танки Т-90, так и советской эпохи.
Напомним, накануне командир отделения 24-го штурмового батальона "Айдар" Станислав Бунятов на позывной "Осман" заявил, что российские войска активизировались на Курщине и пытались провести штурмы. Враг использует БТРы и баги.
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