Российская армия продвинулась в Курской области: карта ISW

Украинские источники сообщили, что в неустановленную дату ВСУ отразили механизированную атаку врага размером во взвод, вероятно, вблизи Дарьино.

Российские войска продвинулись в Курской области в районе главного "украинского плацдарма". Оккупанты используют широкий спектр техники как современной, так и советской эпохи.

Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).

Опубликованные 10 декабря геолокационные кадры показывают, что российская армия продвинулась в южной части Дарьино в Курской области.

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Российские "военкоры" продолжали утверждать, что их войска 10 декабря захватили Плехово и близлежащую лесную зону, а также Новоивановку.

Один из российских блогеров утверждал, что оккупанты продвинулись вблизи Малой Локни и отразили две контратаки украинских войск в этом районе.

Украинские источники сообщили, что в неустановленную дату Силы обороны отразили механизированную атаку врага размером во взвод, вероятно, вблизи Дарьино.

Российский "военкор" заявлял, что армия РФ атаковала к востоку возле Камышевки (к северу от Суджи) и в направлении Гуево (южнее Суджи).

Российские источники Института изучения войны утверждали, что бои продолжались у Погребков, Дарьино, Николаево-Дарьино и Гуево.

Командир украинской роты, действовавший на Курском направлении, сообщил, что оккупанты используют там широкий спектр техники как современной, включая основные боевые танки Т-90, так и советской эпохи.

Карта боевых действий в Курской области от ISW

Напомним, накануне командир отделения 24-го штурмового батальона "Айдар" Станислав Бунятов на позывной "Осман" заявил, что российские войска активизировались на Курщине и пытались провести штурмы. Враг использует БТРы и баги.

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