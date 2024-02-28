Российская армия продвинулась в районе Бахмута: в ISW назвали следующий город врага

На Бахмутском направлении продолжаются тяжелые бои.
Американские аналитики утверждают, что российские военные силы продвинулись к западу от Бахмута на фоне продолжающихся позиционных боев.
Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).
Аналитики, ссылаясь на российские источники, заявляют, что российские войска вроде бы продвинулись на северную и юго-восточную окраинах Ивановского и двигаются в центр населенного пункта.
Спикер украинского Группировки войск "Хортица" капитан Илья Евлаш отметил, что кадыровские подразделения "Ахмат" наступают юго-западнее Бахмута в районе Клищиевки и Курдюмовки, пытаясь прорваться к Часовому Яру (к западу от Бахмута).
Украинские и российские источники отмечали, что тяжелые бои продолжаются:
- северо-западнее Бахмута близ Богдановки;
- к западу от Бахмута у Ивановского;
- юго-западнее Бахмута в районе Андреевки, Клещиевки, Курдюмовки.
"Подразделения российского 331-го гвардейского воздушно-десантного (ВДВ) полка (98-я дивизия ВДВ) продолжают действовать северо-западнее Бахмута между Богдановкой и Ивановским. Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщил, что недавно на Бахмутском направлении прибыли2 подразделения мотострелкового полка (150-я мотострелковая дивизия 8-й общевойсковой армии (ОГА) Южного военного округа (ПВО) и продвинулись к северо-востоку от Ивановского", — говорится в отчете.
Напомним, ранее сообщали, что россияне приближаются к Часовому Яру на Бахмутском направлении.
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