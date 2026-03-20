Российская армия продвинулась на фронте: где именно (карты)

Российские военные

Реклама

Аналитики зафиксировали продвижение российских войск в районах трех населенных пунктов Донецкой области.

Об этом сообщили в DeepState.

Так, российские оккупанты продвинулысь на Донетчине в селе Резниковка, вблизи города Покровск и села Новомарково.

Реклама

Продвижение врага в Резниковке / © Deepstatemap

Продвижение врага вблизи Покровска / © Deepstatemap

Продвижение врага в районе Новомарково / © Deepstatemap

Россия усиливает наступление на всей линии фронта, готовясь к масштабной весенне-летней кампании. На Харьковщине и Купянском направлении интенсивность атак возросла в разы, враг бросает в бой массы пехоты и бронетехники, однако ВСУ держат позиции и наносят оккупантам значительные потери.

На юге зафиксирована активность в островной зоне Днепра и попытки прорыва возле Гуляйполя, где украинские силы проводят успешные зачистки и контратаки.

Самая тяжелая ситуация остается в Донецкой области: РФ установила дедлайны по захвату Константиновки до мая с последующей целью на Краматорск и Славянск. Покровское направление является эпицентром боев, где ежесуточно отражают десятки штурмов. Несмотря на частичные продвижения врага, Силы обороны иногда отбрасывают противника, например, вблизи Березово. По данным Генштаба, враг массированно применяет КАБы и тысячи дронов-камикадзе.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский предупредил, что Москва планирует рекрутировать еще 409 тыс. солдат в 2026 году, что свидетельствует о подготовке к длительной агрессии.