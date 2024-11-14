Российская армия прорвалась в Купянск: что говорят в ВСУ и администрации

Россиян в городе нет, а ситуацию полностью контролируют Силы обороны.

13 ноября стало известно о первой попытке РФ ворваться в пределы Купянска, где продолжаются ожесточенные бои. Украинское командование подтвердило, что россияне совершили четыре волны штурмов, но все атаки были отбиты.

ТСН.ua собрал все, что известно о ситуации.

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что с 14:30 среды российские военные начали предпринимать попытки прорвать украинскую оборону на Купянском направлении.

"Штурмовые группы противника атаковали позиции украинских защитников в четыре волны. В общей сложности враг задействовал около 15 единиц техники. В частности, танки, боевые бронированные машины и установку разминирования УР-77", — сказано в сообщении Генштаба.

Фото: t.me/DeepStateUA

Также сообщается, что часть российских солдат была переодета в форму образца Вооруженных сил Украины. Это нарушает законы и правила ведения войны и является военным преступлением.

Украинские власти уверяют, что ВСУ уничтожили всю бронетехнику противника и ликвидировали "значительную часть" живой силы.

Бои в Купянске — аналитика DeepState

Больше подробностей данной операции приводит аналитический центр DeepState.

По данным центра, россияне атаковали двумя колоннами, выдвинувшимися из района Лимана Первого. То есть бронегруппы РФ преодолели около 9 км до Купянска.

В первой колонне было два бронированных тягача (МТ-ЛБ), БМП и танк. Состав второй колонны неизвестен, поскольку она атаковала украинские позиции, когда уже стемнело.

Одна МТ-ЛБ была подбита еще в лесу на пути к Купянску, другая смогла прорваться на его восточные окраины и была уничтожена в районе Заоскилля по ул. Некрасово. Из нее десантировались около 15 военных РФ, разбежавшихся и спрятавшихся в соседних домах.

На той же улице был уничтожен российский танк. По данным DeepState, часть армейцев РФ также удалось обнаружить и ликвидировать. Подкрепление, посланное российским командованием, также удалось поразить.

По состоянию на утро 14 ноября десант РФ не закрепился в Купянске и его удалось выбить, заявляют местные власти и государственные ведомства. Глава центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко уверяет, что в городе ситуация "контролируемая".

"По состоянию на сейчас по Купянску — информация о том, что враг закрепился в городе не соответствует действительности. Была ответная попытка врага, но россиян уничтожили. По состоянию на утро, ситуация контролируемая Силами обороны", — сообщил он.

Фото: Associated Press

По словам главы городской военной администрации Андрея Беседина, россиян в населенном пункте нет, а ситуацию полностью контролируют Силы обороны.

Глава областной военной администрации Олег Синегубов в утренней сводке написал, что на Купянском направлении за сутки произошло 12 боевых столкновений, однако Силы обороны смогли отразить атаки противника. О том, что в Купянск мог зайти российский десант, глава ОВА ничего не писал.

Олег Синегубов 15 октября объявил об обязательной эвакуации всех граждан, проживающих в городе Купянске, а также громадах Кондрашевка, Куриловка и Борова — "из-за ухудшения военной ситуации".

Справка:

Купянск – важный железнодорожный и транспортный узел в Харьковской области – его освободили украинские войска осенью 2022 года.

Летом 2023 года российские войска снова перешли в наступление на Купянском направлении, но, несмотря на численность и хорошее техническое оснащение собранной ими группировки "Запад", продвижение происходило медленно.

Тем не менее, к осени 2024 года российской армии удалось подойти к Купянску на угрожающее расстояние.

Фото: Associated Press

Город подвергается постоянным обстрелам и разрушениям, большинство жителей оставило его еще до распоряжения об эвакуации.

До войны Купянская агломерация с населением более 55 тысяч входила в список крупных в Харьковской области.

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