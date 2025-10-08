- Дата публикации
Российская армия проснулась в Сумской и Запорожской областях — DeepState
DeepState обновил карту боевых действий, которая свидетельствует о продвижении врага на Сумском и Запорожском направлениях.
Российские войска продвинулись на фронте возле Новониколаевки в Сумской области и вблизи пяти населенных пунктов в Запорожской области.
Об этом сообщили аналитики DeepState.
У российских оккупантов есть продвижение:
вблизи села Новониколаевка Сумской области,
возле села Новоивановка Запорожской области,
возле села Охотничье Запорожской области,
села Малиновка Запорожской области,
села Вишневое Запорожской области,
в селе Полтавка Запорожской области.
Напомним, согласно отчету ISW за 7 октября, российские войска не достигли прогресса на Купянском, Сумском и Лиманском направлениях. Зато врагу удалось продвинуться на Северском и Покровском направлениях, используя тактику проникновения малыми группами.