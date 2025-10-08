ТСН в социальных сетях

Война
515
1 мин

Российская армия проснулась в Сумской и Запорожской областях — DeepState

DeepState обновил карту боевых действий, которая свидетельствует о продвижении врага на Сумском и Запорожском направлениях.

Ирина Лабьяк
Российские военные

Российские военные / © Getty Images

Российские войска продвинулись на фронте возле Новониколаевки в Сумской области и вблизи пяти населенных пунктов в Запорожской области.

Об этом сообщили аналитики DeepState.

У российских оккупантов есть продвижение:

  • вблизи села Новониколаевка Сумской области,

  • возле села Новоивановка Запорожской области,

  • возле села Охотничье Запорожской области,

  • села Малиновка Запорожской области,

  • села Вишневое Запорожской области,

  • в селе Полтавка Запорожской области.

Напомним, согласно отчету ISW за 7 октября, российские войска не достигли прогресса на Купянском, Сумском и Лиманском направлениях. Зато врагу удалось продвинуться на Северском и Покровском направлениях, используя тактику проникновения малыми группами.

515
