Российская армия пытается окружить группировку ВСУ в Донецкой области: подробности

Российская армия оказывает давление на позиции украинских защитников в районе города Часов Яр в Донецкой области и пытается окружить группировку ВСУ.

Об этом рассказал военный эксперт Дмитрий Снегирев в эфире "Эспрессо".

Военные России уже форсировали канал Северский Донец. Кроме того, по словам эксперта, оккупанты имеют определенные продвижения к трассе М-32, которая является ключевой для логистического обеспечения Сил обороны Украины.

"Цель оккупантов — фланговый охват позиций Сил обороны, которые сосредоточены в Часовом Яру. Далее они планируют выйти на Константиновку", — говорит Снегирев.

Продвижение войск РФ фиксируют и на других горячих направлениях на Кураховском, Лиманском и Купянском. Впрочем, тяжелая ситуация в Лиманском направлении. Захватчики имеют продвижение в районе Тернов и Торского.

"Это соответственно создает угрозы выхода оккупантов на Северск не только с возможностью оперативного окружения украинской группировки, но и продвижения россиян в Славянск, в частности на Славянско-Краматорской агломерации. Аналогичная ситуация и на Купянском направлении, где есть тактические продвижения оккупантов. Россияне не преследуют цель форсировать реку Оскил", — подчеркнул Дмитрий Снегирев.

Напомним, военный обозреватель Давид Шарп считает, что битва за город Курахово в Донецкой области станет главным событием осени. Войска Российской Федерации пытаются продвигаться на Кураховском направлении.

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