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Российская армия пыталась пойти на штурм возле нескольких городов Луганщины, но отступила

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Российская армия пыталась пойти на штурм возле нескольких городов Луганщины, но отступила

Associated Press

В течение суток в регионе отразили семь атак оккупантов Российской Федерации.

Накануне, 4 апреля, вблизи Новотошкивского, Нижнего, Попасной и Рубежного в Луганской области российские войска попытались пойти на штурм, но им это не удалось.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Всего за сутки в Луганской и Донецкой областях отбиты семь атак врага. Украинские защитники уничтожили семь танков, восемь единиц бронированной техники и три артиллерийских системы противника.

К слову, российские оккупанты не прекращают обстреливать населенные пункты Луганской области: ситуация в регионе тяжелая. В некоторые районы Попасной и Рубежного не могут добраться ни спасатели, ни врачи скорой. Обстрелы армии страны-агрессорки России очень плотные, продолжаются уличные бои.

Напомним, в Генштабе сообщают, что российские оккупанты перегруппировывают войска и сосредотачивают усилия на подготовке наступательной операции на востоке Украины, чтобы полностью захватить территорию Донецкой и Луганской областей. Сейчас россияне атакуют на Донбассе, чтобы выйти на административные границы этих двух регионов.

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