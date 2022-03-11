Российская армия ракетами обстреляла аэродром в Луцке: есть погибшие и пострадавшие

Российская армия ракетами обстреляла аэродром в Луцке: есть погибшие и пострадавшие

Армия оккупантов выпустила четыре ракеты.

В пятницу, 11 марта, российская армия нанесла ракетный удар по аэродрому в Луцке Волынской области.

Об этом сообщил глава Волынской областной государственной администрации Юрий Погуляйко.

По его словам, бомбардировщик Российской Федерации выпустил четыре ракеты.

"Обнаружены (по состоянию на 09:00 — ред.) два погибших военнослужащих. Шесть ранены разной степени тяжести", — сообщил Погуляйко.

По словам главы ОВА, сейчас на месте бомбардировки работают спасатели.

Как сообщалось, обстрел произошел утром в 05:45 на аэродроме вблизи Луцка. На месте возник пожар. К слову,к утру о взрывах в городе начали сообщать пользователи Сети и публиковать соответствующие видео. В городе объявили воздушную тревогу.

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