Российская армия ракетами обстреляла аэродром в Луцке: возросло число погибших

Аварийно-спасательные работы на месте удара завершены.

В результате ракетных ударов Российской Федерации в аэродром вблизи Луцка, который оккупанты нанесли 11 марта, погибли четыре человека.

Об этом сообщил глава Волынской областной государственной администрации Юрий Погуляйко.

"К сожалению, в результате ударов четверо погибших и шестеро раненых", — сообщил Погуляйко.

К слову, утром сообщалось о двух погибших военных.

По словам главы ОВА, в настоящее время аварийно-спасательные работы завершены.

Как сообщалось, обстрел произошел утром 11 марта в 05:45 на аэродроме вблизи Луцка. Бомбардировщик Российской Федерации выпустил четыре ракеты. На месте возник пожар. К слову, к утру о взрывах в городе начали сообщать пользователи Сети и публиковать соответствующие видео. В городе объявили воздушную тревогу.

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