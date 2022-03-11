Российская армия ракетами обстреляла аэродром в Луцке: возросло число погибших

Аварийно-спасательные работы на месте удара завершены.
В результате ракетных ударов Российской Федерации в аэродром вблизи Луцка, который оккупанты нанесли 11 марта, погибли четыре человека.
Об этом сообщил глава Волынской областной государственной администрации Юрий Погуляйко.
"К сожалению, в результате ударов четверо погибших и шестеро раненых", — сообщил Погуляйко.
К слову, утром сообщалось о двух погибших военных.
По словам главы ОВА, в настоящее время аварийно-спасательные работы завершены.
Как сообщалось, обстрел произошел утром 11 марта в 05:45 на аэродроме вблизи Луцка. Бомбардировщик Российской Федерации выпустил четыре ракеты. На месте возник пожар. К слову, к утру о взрывах в городе начали сообщать пользователи Сети и публиковать соответствующие видео. В городе объявили воздушную тревогу.
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