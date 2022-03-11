Российская армия ракетами обстреляла Барышевку: есть раненые местные жители

Оккупанты били по человеческим жилищам.

Российские войска обстреляли поселок Барышевка, расположенный в Броварском районе Киевской области: есть раненные.

Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба.

По его словам, российские оккупанты обстреляли жилые и частные дома.

"Известно о четырех раненых гражданских жителях", — подчеркнул он.

Кстати, пресс-служба Вооруженных сил сообщала, что армия Российской Федерации применила ракеты "Искандер". В результате авиаудара был поврежден полностью 60-квартирный дом. Четыре многоквартирных дома и десять частных домов были повреждены частично.

Как сообщалось, в пятницу, 11 марта, продолжится эвакуация мирных жителей из населенных пунктов, где активны боевые действия. В частности, несколько гуманитарных коридоров есть в Киевской области. В Киев будут эвакуировать людей из Бучи, Гостомеля, Козаровичей, Андреевки, Микуличина, Макарова, Бородянки.

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