Российская армия разрушила более 90 учебных заведений: ущерб для образования достигает 5 млрд долларов

Повреждены 923 образовательных учреждения.

В Украине с начала войны, 24 февраля, разрушены или повреждены более тысячи учебных заведений.

Об этом в эфире "Сніданку з 1+1" сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлетт.

По его словам, полностью разрушено 91 учебное заведение. Кроме того, 923 получили различные повреждения: где-то выбиты окна, а где-то — разрушенные стены. Впрочем, подчеркнул руководитель МОН, статистика ежедневно меняется, ведь после обстрела армии РФ подтверждаются новые факты разрушений.

По предварительным подсчетам, ущерб от российской войны для образовательной инфраструктуры достиг 5 млрд долларов.

На вопрос о планировании восстановления заведений Сергей Шкарлетт ответил, что дважды встречался с коллегами-министрами на заседаниях Совета министров образования ЕС. "Мы договорились, что страны ЕС создадут отдельную программу по восстановлению и восстановлению образовательной инфраструктуры. Не только по строительству, но и по наполнению наших школ современным оборудованием", — рассказал министр образования.

Как сообщалось, российские оккупанты воюют с университетами в Украине. Где продолжались активные боевые действия, повреждены по меньшей мере 14 университетских зданий, а одно уничтожено. Русские обстреливали вузы и сбрасывали на них авиабомбы. В 17 областях Украины высшие учебные заведения уже возобновили свою работу.