Российская армия разрушила мост в Покровске Донецкой области (фото)

Дмитровский мост соединял город с Мирноградом.
Российские кафиры разрушили Дмитровский мост в Покровске Донецкой области, который соединял город с Мирноградом.
Об этом сообщает Покровская МВА.
"В минувшие сутки враг дважды попал в инфраструктурные объекты города. 11 сентября около 10.50 произошел вражеский обстрел восточной части Покровска. Попадание произошло возле одного из путепроводов. От взрывной волны также получили повреждения жилые многоквартирные дома. А сегодня, 14 сентября, снова попал в дорожно-транспортный объект и разрушил одну из секций путепровода", — говорится в сообщении.
В настоящее время тип вооружения устанавливается.
Информация о пострадавших не поступала.
В Сети опубликовали фото уничтоженного Дмитровского моста в Покровске. Также оккупанты перебили водоснабжение в город.
Напомним, по информации ISW, враг продвинулся на Покровском направлении и мог захватить две деревни.
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