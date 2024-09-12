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Российская армия разрушила мост в Покровске Донецкой области (фото)

Российская армия разрушила мост в Покровске Донецкой области (фото)

Покровск Донецкой области. Иллюстративный / Фото: Associated Press

Дмитровский мост соединял город с Мирноградом.

Российские кафиры разрушили Дмитровский мост в Покровске Донецкой области, который соединял город с Мирноградом.

Об этом сообщает Покровская МВА.

"В минувшие сутки враг дважды попал в инфраструктурные объекты города. 11 сентября около 10.50 произошел вражеский обстрел восточной части Покровска. Попадание произошло возле одного из путепроводов. От взрывной волны также получили повреждения жилые многоквартирные дома. А сегодня, 14 сентября, снова попал в дорожно-транспортный объект и разрушил одну из секций путепровода", — говорится в сообщении.

В настоящее время тип вооружения устанавливается.

Информация о пострадавших не поступала.

В Сети опубликовали фото уничтоженного Дмитровского моста в Покровске. Также оккупанты перебили водоснабжение в город.

Разрушен Дмитровский мост в Покровске. Фото из тг-канала / ©
Разрушен Дмитровский мост в Покровске. Фото из тг-канала

Напомним, по информации ISW, враг продвинулся на Покровском направлении и мог захватить две деревни.

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