Российская армия с боями отступает от Бахмута, а ВСУ наступают на южном фланге – потери врага

На Бахмутском направлении враг с боями отступает, а ВСУ наступают на южном фланге.

Об этом сообщил начальник прессслужбы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш во время телемарафона.



Через сутки под Бахмутом враг 571 раз обстрелял позиции ВСУ. Военные РФ трижды применяли тактическую и военную авиацию. Россияне с боями уходят, а украинская армия наступает на южном фланге.

"На Бахмутском направлении продолжаются жесткие бои. Есть успехи у Клещиевки. За сутки было восемь боев. Украинские военнослужащие продолжают держать фронт", — рассказал спикер.

Утраты русской армии на Бахмутском направлении

188 русских военных;

1 БМП;

1 БМД;

самоходный 240-мм миномет 2С4 "Тюльпан";

2 РСЗО БМ 21 "Град";

1 пушку МТ-12 "Рапира";

6 авто;

1 ПТРК;

2 склада с боеприпасами;

1 пункт управления БПЛА;

1 "Орлан-10".

Напомним, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что россияне "хотят совершить реванш" на двух направлениях фронта. Они все еще намерены выйти на границы Донецкой и Луганской областей.

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