"Российская армия – самая варварская и бесчеловечная в мире", — Зеленский об убийствах оккупантами гражданских

"Российская армия – самая варварская и бесчеловечная в мире", — Зеленский об убийствах оккупантами гражданских

Военные РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину обстреливают гражданскую инфраструктуру.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что российские военные увеличили интенсивность огня на Харьковском направлении, в Донбассе, в Днепропетровской области. Они и дальше продолжают безжалостно обстреливать гражданскую инфраструктуру.

Об этом президент сказал в своем видеообращении.

Зеленский заявил, что русскую армию можно назвать наиболее варварской и бесчеловечной армией в мире, ведь они целенаправленно убивают мирное население.

"Русская армия в этой войне навсегда впишет себя в мировую историю, как едва ли не самую варварскую и бесчеловечную армию мира. Целенаправленно убивать мирных людей, разрушать жилые кварталы, разрушать гражданскую инфраструктуру, применять для этого все виды вооружений, в том числе, запрещенные международными конвенциями – это уже фирменный почерк российской армии. И это такая подлость, которая на поколение обозначит российское государство как источник абсолютного зла", – сообщил Зеленский.

Также президент Украины подчеркнул, что каждый военный преступник обязательно ответит за содеянное.

"А когда еще заработает специальный трибунал для осуждения всех виновных в военных преступлениях, российский паспорт будет означать в любой уверенной стране только одно – однозначное осуждение всех порядочных людей, однозначное нежелание сотрудничать", — подчеркнул президент Украины.

Обращение Владимира Зеленского по итогам 55-го дня войны

Напомним, в этом же видеообращении Владимир Зеленский заявил, что государство бы уже завершило войну, если бы получило доступ ко всему оружию, в котором нуждается.

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