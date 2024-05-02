Российская армия штурмует Часов Яр: в Нацгвардии рассказали об обороне города

На востоке и юге враг увеличил применение дронов и авиации.

Армия Российской Федерации штурмует в районе Часвого Яра в Донецкой области. В частности, враг атакует с флангов – Ивановское и Богдановка.

Об этом пресс-секретарь Национальной гвардии Руслан Музычук рассказал в комментарии LIGA.net.

По его словам, географическое положение Часового Яра дает украинским военным возможность держать под огневым контролем важные участки вокруг города и отвергать врага.

Музычук отмечает, что на некоторых участках линии фронта на востоке и юге враг увеличил применение дронов и авиации. Оккупанты пытаются проводить разведку и переднего края, и в глубину обороны ВСУ.

"За последние дни есть определенная активизация и на Купянском направлении по сравнению с предыдущим периодом, когда Силы обороны не фиксировали значительную активность противника там. Достаточно активно враг пытался атаковать на Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском направлениях. И южное направление, где враг пытается улучшить свое тактическое положение", – рассказал он.

Напомним, в ВСУ оценили, сможет ли российская армия захватить Часового Яр до 9 мая. Да, оккупационные войска задействовали полностью все ресурсы на этом направлении.

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