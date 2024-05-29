Российская армия штурмует Липцы: командир бригады НГУ предупредил об опасности для Харькова

Он пояснил, что на Харьковщине есть особенности местности, которые, собственно, помогли держать оборону.

Оккупанты во время наступления штурмуют Липцы, господствующую высоту к северу от Харькова, чтобы в дальнейшем обстреливать логистические маршруты на окраине города.

Об этом рассказал командир 3-го батальона оперативного назначения бригады "Спартан" Национальной гвардии Александр Букатар с позывным "Белым" в эфире "Киев 24".

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Он пояснил, что на Харьковщине есть особенности местности, которые, собственно, помогли держать оборону. Кроме возвышенности к северу от Липцев, также есть зеленые лесопосадки.

Здесь есть большой перепад высот, на Запорожском направлении, где мы были, такого не было. Здесь не было еще сильных боевых действий, поэтому здесь есть еще посадки. Это дает как и преимущество, так и трудности. Перед Липцами есть господствующая высота, мы на ней стоим. Она дает возможность избивать по населенным пунктам, которые сейчас оккупированы", — заметил военный.

Отметим, что село Липцы расположено всего в 20 км севернее города Харькова на берегах реки Харьков.

"Если мы ставим целью Харьков, то населенный пункт Липцы имеет очень большое значение, потому что они находятся на расстоянии артиллерийского выстрела", — подчеркнул Букатар.

Напомним, по последним данным от Генерального штаба, между ВСУ и оккупантами продолжается бой у Волчанска Харьковской области.

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