Российская армия штурмует в Курской области, ВСУ проводят контратаки: детали ISW

Украинские военные атакуют командные пункты РФ.
За прошедшие сутки, 31 января, войска РФ продолжали штурмовые действия в районе "украинского плацдарма" в Курской области. Впрочем, не продвинулись.
Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).
Так называемые российские "военкоры" утверждали, что войска РФ атаковали лесистые районы вблизи Никольского и Свердликового, расположенные у Суджи. В свою очередь ВСУ контратаковали вблизи Новой Сорочины и Старой Сорочины.
Аналитики отмечают — 31 января в Генштабе ВСУ сообщили, что ракетно-артиллерийские войска уничтожили российский командный пункт в Рильске. Этот удар стал частью украинской операции, направленной на уничтожение командных пунктов РФ и лишение вражеских войск эффективного управления в Курской области.
Эксперты ISW напомнили, что 7 января ВСУ нанесли удар по командному пункту 810-й отдельной морской пехотной бригады ЧФ РФ в Белой Курской области.
Напомним, аналитики Института изучения войны ( ISW ) сообщили, что ВСУ продвинулись вперед в Курской области. В частности, они отразили российскую механизированную атаку численностью примерно в один взвод с привлечением по меньшей мере четырех бронированных машин.
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