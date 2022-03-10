Российская армия снова обстреляла Северодонецк (фото)

Информации о жертвах нет.

В четверг, 10 марта, в 05:55 Северодонецк в Луганской области обстреляли российские оккупанты.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, некоторые местные жители не успели добежать до укрытия. Оккупанты выбирают время, "когда люди наиболее незащищены", подчеркнул председатель ОВА.

Специалисты осматривают повреждения. Информации о жертве или потерпевших пока нет.

В результате обстрелов города повреждена котельная. Отключены 350 многоквартирных домов.

Всего с начала войны, 24 февраля, от российских обстрелов погибли 34 жителя области. Повреждены или разрушены 224 здания. По словам Гайдая, за две недели войны российская армия около 200 раз открывала огонь. В основном, русские обстреливают артиллерией и градами многоэтажки Северодонецка, Лисичанская, Рубежного.