Российская армия снова пыталась атаковать ракетами Одесскую область: что известно

Днем 26 января во время новой воздушной тревоги российская армия еще раз пыталась нанести ракетный удар по Одесской области.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко.

Впрочем, украинским силам противовоздушной обороны удалось сбить крылатую ракету РФ.

"Враг еще раз пытался осуществить ракетный удар по нашей области. Во время очередной вражеской атаки нашими подразделениями противовоздушной обороны была сбита еще одна крылатая ракета, выпущенная из самолета. Спасибо ПВО", — говорится в сообщении главы ОВА.

К слову, в четверг в Одесской области второй раз была объявлена воздушная тревога. Она длилась более получаса – с 13:50 до 14:27.

Ракетная атака на Одесскую область 26 января

В Одесской области в 07:19 раздалась "тревога". Она продолжалась до 12:10. В настоящее время в Сети сообщили о звуках взрывов в городе.

Впоследствии в ОВА сообщили, что в небе над областью украинские силы ПВО сбили три вражеских ракеты "Калибр".

Кроме того, были "прилеты". Россияне попали в объекты энергетической инфраструктуры. Произошли значительные проблемы с электроснабжением.

В ДТЭК сообщили, что из-за разрушений в Одесской области будут действовать экстренные отключения света. Ситуация может занять несколько дней — пока не будут восстановлены поврежденные энергообъекты.

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