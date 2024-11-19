Российская армия несет потери, но ежедневно пополняется: подсчет погибших и новобранцев

Россия потеряла больше солдат в этой войне, чем какая-либо индустриально развитая страна в конфликте со времен Второй мировой войны.

Россия продолжает нести значительные потери в войне против Украины. В октябре количество убитых и раненых российских военных стало самым большим с начала полномасштабного вторжения, но российскую армию нельзя назвать истощенной, поскольку в первой половине 2024 года России удавалось мобилизовать около 900 человек ежедневно.

Об этом сообщает издание The New York Times.

Издание отмечает, что как Россия, так и Украина скрывают информацию о своих потерях, однако исследователи и журналисты используют инновационные методы для подсчета числа погибших или настолько раненых российских солдат, что они больше не могут участвовать в боевых действиях. К таким методам относятся анализ данных по некрологам, кладбищам, выплатам по инвалидности и нотариальным базам. Исследователи предполагают, что Россия потеряла больше солдат в этой войне, чем какая-либо индустриально развитая страна в конфликте со времен Второй мировой войны.

Российское издание "Медиазона" и Российская служба Би-би-си ведут подсчет погибших, используя публичную информацию, в том числе новости, некрологи, фото надгробий и данные с кладбищ, которые они перекрестно проверяют для точности.

“Эта работа позволила создать полную базу данных подтвержденных российских боевых потерь: 78 000 солдат по состоянию на ноябрь, не считая украинских сепаратистов и иностранцев, воюющих на стороне России”, – пишет NYT.

Издание отмечает, что подсчеты "Медиазоны" неполные, ведь часть погибших российских солдат не оставляет следов после смерти. Журналисты оценивают, что их данные охватывают около половины всех потерь.

"Медуза", "Медиазона" и ВВС использовали данные российского государственного нотариата, содержащие информацию о наследственных делах погибших, и пришли к выводу, что к концу октября общее число погибших составило примерно 150 000 человек. Также подсчеты тяжелых ранений показали, что на одного погибшего приходится двое тяжелораненых, которые не смогут вернуться в службу. Общие безвозвратные потери русской армии оцениваются в 405 000 – 484 000 человек.

Разведка Украины и НАТО дает оценки, по которым российские потери составляют от 600 000 до 700 000 человек, включая погибших и раненых.

NYT отмечает, что, несмотря на эти потери, у России все еще есть резервы для мобилизации.

"В войне на истощение, как это происходит в Украине, еще одной важной переменной является формирование новых войск. В июне Министерство обороны России насчитало 33 миллиона мужчин, пригодных к военной службе, согласно правительственной базе данных, полученной Meduza. Это по сравнению с 6 миллионами потенциальных солдат, проживавших в Украине до вторжения России в 2022 году», – пишет издание.

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Несмотря на такие потери Россия продолжает пополнять свои вооруженные силы. По анализу бюджета, в первой половине 2024 года ежедневно в ряды армии поступало около 900 человек. Кремль также привлекает иностранных добровольцев, в том числе из Северной Кореи, для участия в боевых действиях.

"Такие темпы рекрутирования позволили российским военным не только пополнить потери, но и создать новые подразделения. В этом месяце Пентагон заявил, что Кремль собрал объединенные силы из 50 000 российских и северокорейских военнослужащих для вытеснения украинских сил из Курской области России”, – заключает NYT.

Напомним, что Россия изменила тактику боев в Курской области. Российские войска уничтожают деревни в Курской области, атакуя ночью и обстреливая мирных жителей.