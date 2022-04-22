Российская армия терпит значительные потери во время наступления в Украине — Генштаб

Российская армия терпит значительные потери во время наступления в Украине — Генштаб

Российские оккупаты продолжают нести потери в войне с Украиной.

В течение последних дней в центральную районную больницу города Новоайдар, что в Луганской области, была доставлена очередная партия раненых военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации. Речь идет о около 220 раненых и более 50 тел погибших захватчиков.

Об этом сообщили в строительстве Генштаба 22 апреля.

Кроме того, батальонная тактическая группа 136-й отдельной мотострелковой бригады 58 общевойсковой армии Южного военного округа, действовавшая на Кураховском направлении, понесла значительные потери в живой силе. Погибли до 250 российских оккупантов. Армия страны-террористки потеряла до 10 единиц реактивных и ствольных артиллерийских систем.

По имеющейся информации, личный состав 150-й мотострелковой дивизии 8-й общевойсковой армии Южного военного округа, привлеченный к боевым действиям на территории Украины, не получил так называемые "боевые" средства за март. Поэтому военнослужащие выражают свое недовольство и возмущение.

Как сообщалось, российские кафиры предпринимают попытки вести наступление в близ населенного пункта Заводы, что на Изюмском направлении в Харьковской области. Армия вышла на северные окраины Дубровного. Враг пытается закрепиться на достигнутом рубеже.

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