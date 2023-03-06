Российская армия теряет в боях за Бахмут в пять раз больше солдат, чем ВСУ — разведка НАТО

Российские оккупанты в боях за Бахмут Донецкой области теряют в пять раз больше военных, чем Украина.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя НАТО.

Чиновник Альянса на условиях анонимности уточнил, что соотношение потерь пять к одному основывается на разведывательных данных.

Спикер добавил, что Украина также несет значительные потери, защищая город.

В то же время военная разведка Великобритании в своем отчете отмечает, что Украина укрепляет Бахмут элитными подразделениями ВСУ.

Напомним, ситуация в Бахмуте сложная, сейчас там наблюдается самый высокий уровень напряженности. Россияне постоянно штурмуют этот город, пытаясь оккупировать его.

Отметим, секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что Бахмут не находится в окружении. Данилов добавил, что на заседании Ставки полтора часа обсуждали ситуацию в Бахмуте.

Российские войска не смогут в ближайшее время оцепить Бахмут|Институт изучения войны

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