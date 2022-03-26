Российская армия теряет живые силы и технику в Запорожье: ликвидировано 20 захватчиков

Кроме того, ранены 40 оккупантов.

Российские оккупанты пытаются вести штурмовые действия на Запорожском направлении, но теряют живые силы и технику.

Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

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По его словам, на вечер 25 марта украинские защитники уничтожили вражеский бронетранспортер, танк, три автомобиля и один миномет. Кроме того, 20 оккупантов страны-агрессорки были ликвидированы, а 40 — ранены.

"К сожалению, для лечения раненых рашисты используют наши больницы во временно оккупированных городах. В частности, больницу в городе Пологи. Но это их все равно не спасет. Рано или поздно они все полягут на наших черноземах", — отметил Куртев.

Как сообщалось, в Мелитополе Запорожской области оккупанты начали "охоту" на тех, кто не хочет подчиняться российским захватчикам. Представители российской комендатуры города собирают глав ОСМД и предлагают сообщать о том, "где живут фашисты". Под понятие "фашисты" подпадают все, кто не соглашается, что Мелитополь — это Россия, хранящие или демонстрирующие флаг или герб Украины.

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