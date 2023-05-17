Российская армия ударила ракетами по Николаеву: подробности атаки, фото последствий

Один человек пострадал.
Российская армия поздно вечером 16 мая нанесла ракетный удар по Николаеву. Известно об одном пострадавшем человеке.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
В результате обстрела России произошло частичное разрушение торгового центра и автосалона. На объектах спасателями были оперативно ликвидированы пожары. Взрывной волной повреждены частные дома и магазины. Также зафиксировано попадание по объекту промышленной инфраструктуры.
В ГСЧС в Николаевской области показали фото и видео последствий атаки РФ.
"Этой ночью враг снова атаковал Николаев. В результате попадания боеприпасов и их обломков произошло частичное разрушение автосалона, торгового центра, а также здания на объекте промышленной инфраструктуры", — говорится в сообщении.
Ракетный удар по Николаеву
Поздним вечером 16 мая во многих областях Украины прозвучала воздушная тревога. Была информация о запуске "Калибров" из акватории Черного моря. В Николаеве сообщили о взрывах в разных районах города.