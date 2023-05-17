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Российская армия ударила ракетами по Николаеву: подробности атаки, фото последствий

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Российская армия ударила ракетами по Николаеву: подробности атаки, фото последствий

Российские войска вечером 16 мая нанесли ракетный удар по Николаеву. / Фото: Управление ГСЧС в Николаевской области

Один человек пострадал.

Российская армия поздно вечером 16 мая нанесла ракетный удар по Николаеву. Известно об одном пострадавшем человеке.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

В результате обстрела России произошло частичное разрушение торгового центра и автосалона. На объектах спасателями были оперативно ликвидированы пожары. Взрывной волной повреждены частные дома и магазины. Также зафиксировано попадание по объекту промышленной инфраструктуры.

В ГСЧС в Николаевской области показали фото и видео последствий атаки РФ.

"Этой ночью враг снова атаковал Николаев. В результате попадания боеприпасов и их обломков произошло частичное разрушение автосалона, торгового центра, а также здания на объекте промышленной инфраструктуры", — говорится в сообщении.

В Николаеве после атаки РФ взрывной волной повреждены частные дома и магазины. / © Управление ГСЧС в Николаевской области
В Николаеве после атаки РФ взрывной волной повреждены частные дома и магазины. / Фото: Управление ГСЧС в Николаевской области
Ночью 16 мая Николаев потерпел вражеский ракетный удар. / © Управление ГСЧС в Николаевской области
Ночью 16 мая Николаев потерпел вражеский ракетный удар. / Фото: Управление ГСЧС в Николаевской области
Россияне атаковали ракетами Николаев, частично разрушены автосалон и торговый центр. / © Управление ГСЧС в Николаевской области
Россияне атаковали ракетами Николаев, частично разрушены автосалон и торговый центр. / Фото: Управление ГСЧС в Николаевской области

Ракетный удар по Николаеву

Поздним вечером 16 мая во многих областях Украины прозвучала воздушная тревога. Была информация о запуске "Калибров" из акватории Черного моря. В Николаеве сообщили о взрывах в разных районах города.

Впоследствии глава ОВА Виталий Ким показал одну из "военных целей россиян". Ею оказался самый обычный магазин. Именно туда прилетела вражеская ракета.
 
Позже Ким иронически пошутил, что "Россия уничтожила новейшее оружие Украины". Мол, "было уничтожено 1000 единиц ЗРК Колбаса и РСЗО Йогурт" написал он со ссылкой на подписчиков одного из местных мониторинговых каналов.

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Дата публикации
Просмотры
2517
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