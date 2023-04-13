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Российская армия ударила ракетами С-300 по Славянску (фото)

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
1475
Время на прочтение
1 мин
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Российская армия ударила ракетами С-300 по Славянску (фото)

Фото: Вадим Лях.

Прошло без жертв.

В ночь на 13 апреля российские войска ударили по Славянску Донецкой области. Оккупанты обстреляли город двумя ракетами С-300.

Об этом сообщил городской голова Славянская Вадим Лях.

Одна ракет попала во двор школы №8. В результате атаки армии РФ пострадала гражданская инфраструктура.

"Кроме учебного заведения пострадали многоэтажные дома рядом. Выбиты окна, двери, повреждены балконы", — сообщил мэр.

Вторая вражеская ракета попала возле горводоканала. Также повреждены несколько частных домов.

"К счастью, в обоих случаях обошлось без жертв", — подчеркнул глава Славянского общества.

Фото: Вадим Лях. / ©
Фото: Вадим Лях.
Фото: Вадим Лях. / ©
Фото: Вадим Лях.

Напомним, в среду вечером, 12 апреля, россияне снова обстреляли Очаков Николаевской области. На месте происшествия работают спецслужбы.

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Дата публикации
Просмотры
1475
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