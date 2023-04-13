Российская армия ударила ракетами С-300 по Славянску (фото)

Прошло без жертв.
В ночь на 13 апреля российские войска ударили по Славянску Донецкой области. Оккупанты обстреляли город двумя ракетами С-300.
Об этом сообщил городской голова Славянская Вадим Лях.
Одна ракет попала во двор школы №8. В результате атаки армии РФ пострадала гражданская инфраструктура.
"Кроме учебного заведения пострадали многоэтажные дома рядом. Выбиты окна, двери, повреждены балконы", — сообщил мэр.
Вторая вражеская ракета попала возле горводоканала. Также повреждены несколько частных домов.
"К счастью, в обоих случаях обошлось без жертв", — подчеркнул глава Славянского общества.
Напомним, в среду вечером, 12 апреля, россияне снова обстреляли Очаков Николаевской области. На месте происшествия работают спецслужбы.