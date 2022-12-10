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Российская армия ударила с С-300 по Сумской области: ракета разорвалась в центре населенного пункта

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
1141
Время на прочтение
1 мин
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Российская армия ударила с С-300 по Сумской области: ракета разорвалась в центре населенного пункта

Фото: Associated Press

Повреждены жилые дома.

Вечером 10 декабря российская армия нанесла ракетный удар с комплексов С-300 по Великописаревской общине Сумской области.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

В результате атаки оккупантов повреждены жилые дома, пожарная часть, отделения банка, магазины и автомобили.

"Ракета С-300 разорвалась в центре населенного пункта и повредила 20 частных домов, многоквартирный дом, помещение пожарной части, исполнительной службы, отделение банка, пять магазинов и автомобили", — рассказал он.

Напомним, в течение дня 10 декабря враг нанес 48 ударов по приграничной области Сумской области. Прошло без жертв и разрушений.

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Дата публикации
Просмотры
1141
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