Российская армия ударила с С-300 по Сумской области: ракета разорвалась в центре населенного пункта

Вечером 10 декабря российская армия нанесла ракетный удар с комплексов С-300 по Великописаревской общине Сумской области.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

В результате атаки оккупантов повреждены жилые дома, пожарная часть, отделения банка, магазины и автомобили.

"Ракета С-300 разорвалась в центре населенного пункта и повредила 20 частных домов, многоквартирный дом, помещение пожарной части, исполнительной службы, отделение банка, пять магазинов и автомобили", — рассказал он.

Напомним, в течение дня 10 декабря враг нанес 48 ударов по приграничной области Сумской области. Прошло без жертв и разрушений.

Читайте также: