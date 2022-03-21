Российская армия уменьшила интенсивность воздушных налетов — Минобороны

За 25 дней войны уничтожено около ста оккупационных самолетов.

Уже на вторые сутки наблюдается снижение интенсивности налетов русской армии.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

Отмечается, что преимущественно кафиры страны-агрессорки с помощью беспилотников оперативно-тактического уровня фиксируют результаты ракетно-бомбовых ударов по территории Украины.

"Именно поэтому основной добычей противовоздушной обороны Воздушных Сил стали БПЛА кафиров, которых на разных направлениях сбиты четыре единицы. Кроме того, сбит один вражеский самолет рашистов и две крылатые ракеты", — говорится в сообщении.

Кроме того, по наземным целям успешно отработала украинская ударная авиация. Бомбардировщики Су-24м и штурмовики Су-25 нанесли ракетно-бомбовые удары по скоплению техники, танковым колоннам и живой силе.

К слову, с начала войны РФ против Украины, 24 февраля, российские кафиры понесли серьезные потери как на земле, так и в небе: уничтожены 96 самолетов, 118 вертолетов, десятки беспилотников и крылатых ракет.

Как сообщалось, за минувшие сутки, 20 марта, подразделения Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожили семь воздушных целей врага : самолет, четыре беспилотника и две крылатые ракеты.

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