Российская армия уменьшилась на 1060 бойцов: Генштаб назвал вражеские потери

С начала полномасштабной войны и по состоянию на сегодняшний день вражеские потери достигают 634 860 бойцов.

Российские войска потеряли на фронте в Украине за 15 сентября еще 1060 бойцов, а также десятки единиц вооружения и военной техники.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Потери врага на фронте

Общие боевые потери российской армии на 16 сентября ориентировочно составляют:

личный состав – около 634 860 (+1060) человек,

танки – 8683 (+3),

боевые бронированные машины – 17071 (+8),

артиллерийские системы – 18123 (+14),

РСЗО – 1187 (+1),

средства ПВО – 947 (+0),

самолеты – 369 (+0),

вертолеты – 328 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 15263 (+29),

крылатые ракеты – 2592 (+0),

корабли/катера – 28 (+0),

подводные лодки – 1 (+0),

автомобильная техника и автоцистерны – 24712 (+28),

специальная техника – 3090 (+6).

К слову, Силы обороны Украины уничтожили здание с российской пехотой в Курской области и запечатлели это на видео.

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