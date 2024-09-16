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Российская армия уменьшилась на 1060 бойцов: Генштаб назвал вражеские потери

Российская армия уменьшилась на 1060 бойцов: Генштаб назвал вражеские потери

Потери РФ / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

С начала полномасштабной войны и по состоянию на сегодняшний день вражеские потери достигают 634 860 бойцов.

Российские войска потеряли на фронте в Украине за 15 сентября еще 1060 бойцов, а также десятки единиц вооружения и военной техники.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Потери врага на фронте

Общие боевые потери российской армии на 16 сентября ориентировочно составляют:

  • личный состав – около 634 860 (+1060) человек,
  • танки – 8683 (+3),
  • боевые бронированные машины – 17071 (+8),
  • артиллерийские системы – 18123 (+14),
  • РСЗО – 1187 (+1),
  • средства ПВО – 947 (+0),
  • самолеты – 369 (+0),
  • вертолеты – 328 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 15263 (+29),
  • крылатые ракеты – 2592 (+0),
  • корабли/катера – 28 (+0),
  • подводные лодки – 1 (+0),
  • автомобильная техника и автоцистерны – 24712 (+28),
  • специальная техника – 3090 (+6).

К слову, Силы обороны Украины уничтожили здание с российской пехотой в Курской области и запечатлели это на видео.

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