Российская армия уменьшилась на 1360 бойцов: Генштаб назвал вражеские потери

С начала полномасштабной войны враг потерял на фронте 618 960 бойцов убитыми и ранеными.

Потери российских войск за сутки составляют 1 360 бойцов убитыми и ранеными. Также уничтожены десятки единиц вооружения и военной техники врага.

Об этом Генштаб ВСУ сообщил 3 сентября.

Общие боевые потери врага на 3 сентября ориентировочно составляют:

личный состав – около 618 960 (+1 360) человек,

танки – 8611 (+10),

боевые бронированные машины – 16 821 (+35),

артиллерийские системы – 17 664 (+18),

РСЗО – 1177 (+0),

средства ПВО – 940 (+0),

самолеты – 368 (+0),

вертолеты – 328 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 14 573 (+36),

крылатые ракеты – 2 578 (+21),

корабли/катера – 28 (+0),

подводные лодки – 1 (+0),

автомобильная техника и автоцистерны – 23 972 (+47),

специальная техника – 3003 (+9).

К слову, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк сообщил, что в августе Силы обороны Украины уничтожили 36 810 оккупантов, 6 383 единицы вооружения и военной техники.

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