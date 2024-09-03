Российская армия уменьшилась на 1360 бойцов: Генштаб назвал вражеские потери

С начала полномасштабной войны враг потерял на фронте 618 960 бойцов убитыми и ранеными.
Потери российских войск за сутки составляют 1 360 бойцов убитыми и ранеными. Также уничтожены десятки единиц вооружения и военной техники врага.
Об этом Генштаб ВСУ сообщил 3 сентября.
Общие боевые потери врага на 3 сентября ориентировочно составляют:
- личный состав – около 618 960 (+1 360) человек,
- танки – 8611 (+10),
- боевые бронированные машины – 16 821 (+35),
- артиллерийские системы – 17 664 (+18),
- РСЗО – 1177 (+0),
- средства ПВО – 940 (+0),
- самолеты – 368 (+0),
- вертолеты – 328 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 14 573 (+36),
- крылатые ракеты – 2 578 (+21),
- корабли/катера – 28 (+0),
- подводные лодки – 1 (+0),
- автомобильная техника и автоцистерны – 23 972 (+47),
- специальная техника – 3003 (+9).
К слову, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк сообщил, что в августе Силы обороны Украины уничтожили 36 810 оккупантов, 6 383 единицы вооружения и военной техники.
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