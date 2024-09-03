Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Российская армия уменьшилась на 1360 бойцов: Генштаб назвал вражеские потери

Российская армия уменьшилась на 1360 бойцов: Генштаб назвал вражеские потери

Потери РФ / Фото: Associated Press

С начала полномасштабной войны враг потерял на фронте 618 960 бойцов убитыми и ранеными.

Потери российских войск за сутки составляют 1 360 бойцов убитыми и ранеными. Также уничтожены десятки единиц вооружения и военной техники врага.

Об этом Генштаб ВСУ сообщил 3 сентября.

Общие боевые потери врага на 3 сентября ориентировочно составляют:

  • личный состав – около 618 960 (+1 360) человек,
  • танки – 8611 (+10),
  • боевые бронированные машины – 16 821 (+35),
  • артиллерийские системы – 17 664 (+18),
  • РСЗО – 1177 (+0),
  • средства ПВО – 940 (+0),
  • самолеты – 368 (+0),
  • вертолеты – 328 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 14 573 (+36),
  • крылатые ракеты – 2 578 (+21),
  • корабли/катера – 28 (+0),
  • подводные лодки – 1 (+0),
  • автомобильная техника и автоцистерны – 23 972 (+47),
  • специальная техника – 3003 (+9).

К слову, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк сообщил, что в августе Силы обороны Украины уничтожили 36 810 оккупантов, 6 383 единицы вооружения и военной техники.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация