Российская армия уничтожила больницу в Изюме (фото)

Вероятно, очередная секретная база НАТО.

Российская армия уничтожила приемное отделение центральной городской больницы города Изюм Харьковской области.

Об этом 8 марта сообщил заместитель городского головы Владимир Мацокин.

По его словам, во время атаки в больнице находились люди, которые затем выбирались из-под завалов.

"Я думал, что врата ада закрылись, а оказалось, что это был только первый этаж. Это приемное отделение нашей ЦГБ. Вероятно, очередная секретная база НАТО. Больные выбирались из-под завалов, как могли", - сказал он.

Фото: Volodymyr Matsokin

Фото: Volodymyr Matsokin

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