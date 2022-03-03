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Российская армия уничтожила село в Харьковской области: погибли люди (видео)

Российская армия уничтожила село в Харьковской области: погибли люди (видео)

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Российская армия уничтожила село в Харьковской области: погибли люди (видео)

Трое украинцев погибли.

Российская армия в ночь на 3 марта с воздуха атаковала село Яковлевка на Харьковщине. Бомбами разрушены не менее 30 частных жилых домов, а также автомобили, хозяйственные постройки.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Ранения получили семь человек, спасены из-под завалов десять человек, трое украинцев погибли.

"Враг так боится обычных украинских селян, что начал цинично уничтожать целые села", – пишут спасатели.

В настоящее время поисково-спасательные работы продолжаются. Информация о погибших и раненых уточняется.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217 ед,
  • боевых бронированных машин – 900 ед,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 ед (информация уточняется);
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

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