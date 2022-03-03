Российская армия уничтожила село в Харьковской области: погибли люди (видео)

Трое украинцев погибли.

Российская армия в ночь на 3 марта с воздуха атаковала село Яковлевка на Харьковщине. Бомбами разрушены не менее 30 частных жилых домов, а также автомобили, хозяйственные постройки.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Ранения получили семь человек, спасены из-под завалов десять человек, трое украинцев погибли.

"Враг так боится обычных украинских селян, что начал цинично уничтожать целые села", – пишут спасатели.

В настоящее время поисково-спасательные работы продолжаются. Информация о погибших и раненых уточняется.